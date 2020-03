Sorpresa: los hijos de Steve Jobs no heredarán nada

EE.UU. EE.UU.

En una entrevista recientemente, la esposa del fallecido ícono de la tecnología, Steve Jobs, dijo creer que una acumulación masiva de riqueza es peligrosa para una sociedad y puso de ejemplo a las familias de los siglos XIX y XX como los Rockefeller, Carnegies, Mellons y Fords.

Además, expresó que “No me interesan los edificios patrimoniales heredados, y mis hijos lo saben. Steve no estaba interesado en eso”, indicó.

Cuando su esposo murió en 2011, Laurene Powell heredó las acciones de Apple y Disney que tienen un valor de US$ 24 mil millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Con respecto al rumbo de la fortuna, Powell Jobs lanzó la Fundación Emerson Collective en 2016 con un regalo de US$ 1,2 mil millones, principalmente en acciones de Disney. También trabaja en causas como el control de armas y ha dado millones a campañas políticas en torno a este tema.

En 2004, fundó Emerson Collective, que se centra en la educación, la inmigración y el medio ambiente, entre otras causas. La organización tiene una participación de control en The Atlantic, y Powell Jobs también ha invertido desde en equipos deportivos, hasta un estudio de cine documental, Concordia Studio.