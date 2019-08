Steve Wilcox: en un elenco de bolivianos, fue divertido ser la oveja negra

La trata o tráfico de personas es el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano, y Bolivia, según las autoridades, es considerado como un país origen y de transito de víctimas de trata, por lo tanto, es un tema que nos compete a todos.

En esta oportunidad, en la que venimos mostrando a los actores y sus personajes en la serie, nos tocó entrevistar a Steve Wilcox, cuyo personaje en “La Entrega” es Daniel, un periodista inescrupuloso. Steve es conocido actor que ha interpretado muchos papeles en series y películas estadounidenses, además de tener un amplio historial en teatro y poniendo voz en videojuegos.

Steve nació en Venezuela, es de padre anglosajón y madre venezolana. Nos contó una anécdota que lo marcó para toda su vida y por supuesto a la que se acostumbró de muy buena manera.

“Cuando tenía seis meses de vida, me enfermé de meningitis y casi no vivo para contarla. Mi mamá le hizo una promesa a un santo local y cuando sobreviví de milagro, tuvo que cumplir la promesa. A mí me vistieron hasta los cinco años totalmente de blanco. Nací con los pies planos y hasta mis botas ortopédicas fueron blancas”

Sin duda alguna hasta el día de hoy Steve lleva esa promesa empapándole el alma.

Cuéntanos un poco sobre tu vida detrás de cámaras y tus proyectos como actor

Vivo en Los Ángeles, California con mi esposa e hija de cuatro años. Detrás de cámaras, mi prioridad es mi familia y los buenos amigos. Aunque soy mitad gringo, estoy muy conectado con mis raíces venezolanas y tengo una red de amigos venezolanos aquí en Los Ángeles y siempre comparto con ellos. Como actor, tuve la oportunidad de trabajar en una miniserie llamada Swamp Thing. Ahora mismo, estoy trabajando en una serie de Amazon que se esta rodando en México. Y me voy la semana que viene para terminar el rodaje. ¡Tuve que firmar un contrato donde me prohíben divulgar cualquier información sobre esta serie así que solo puedo decir que va a ser increíblemente buena como lo es y va a ser La Entrega!

¿Cómo llegaste a la producción de “La Entrega”?

Recibí un mensaje de WhatsApp. Era Bernardo Peña, uno de los actores principales de La Entrega, preguntándome si me interesaría trabajar con ellos. Bernardo y yo ya éramos amigos porque habíamos trabajado juntos en una película que se rodó en México en el 2013. Después de un poco de negociación breve, dije que sí. El personaje originalmente era para un mexicano y como ya habían comenzado el rodaje, Gory Patiño, el director me pidió que me encargue yo de venezolanizar el personaje. Y en menos de dos semanas, estaba camino a La Paz para compartir en este proyecto glorioso.

¿Cuál es tu personaje en La Entrega?

Mi personaje en la entrega es Daniel, un periodista de muy poco escrúpulo que quemó su carrera en Venezuela y ahora está en La Paz buscando nuevas oportunidades.

¿Qué fue lo más difícil en tu interpretación?

Como tengo tanta pinta de gringo y hablo inglés perfectamente y sin acento latino, la mayoría de las veces trabajo como gringo. Así que cuando me toca la oportunidad de hacer personaje latino, me encanta, es un reto y todo reto me enamora. Eso fue una de las cosas que me gustó más de mi personaje. Incluso, siendo el único venezolano en un elenco de puros bolivianos, fue divertido ser la oveja negra, o en mi caso, la oveja blanca. Estaba interpretando un personaje de muy pocos escrúpulos, pero a la misma vez quería asegurar que le estoy dando una humanidad. Así que por cada acto desagradable que mi personaje hacía, trataba de conseguir o crear un acto más noble para tratar de balancear un poco.

¿Cómo es la relación con tus colegas?

Me encantó el inmenso talento del elenco y equipo con quien trabajé en Bolivia. He ganado muchas amistades de este proyecto y ojalá tenga la oportunidad de regresar para trabajar más en ese lindo país.

¿Qué significado tiene La Entrega para vos?

La entrega es una miniserie que trata de un tema muy importante y trágico que ocurre en Sudamérica. Cuando leí el guión, me quedé atónito de lo redondo que era. Yo creo que esta miniserie tiene la capacidad y oportunidad de no solo llamar la atención al mundo cinemático por el talento que trae, pero también puede mejorar la situación trágica que ocurre en Bolivia y otros países vecinos.

¿Cuál es tu expectativa con respecto a la serie?

Creo que cuando el público vea la serie, empezará un fenómeno de boca a boca y donde más y más gente lo verá.

¿Qué significa para tu carrera el ser parte de esta producción nacional?

Como actor, el trabajo nunca se garantiza. Pero cuando tengo la oportunidad de trabajar fuera de los Estados Unidos, lo disfruto. Bolivia es un país hermoso. No estoy seguro si tengo la misma opinión sobre el sorochi. Pensé que era un hombre fuerte y poderoso, pero como me equivoqué.

¿Crees que este material es de exportación? ¿Porqué?

Este proyecto es uno de exportación porque tiene una historia para contar que el resto del mundo no conoce. Creo que podría tener el mismo tipo de éxito como el que tiene Narcos.

¿Qué consejo le das a todos esos jóvenes que sueñan con estar donde estás ahora vos?

El consejo que le daría a cualquier joven que quiere hacer lo que he hecho yo es lo siguiente: nunca se rindan que nada ocurre de un día para el otro. Tengan fe y nunca se olvidan de agradecer a todos porque nadie que ha tenido éxito lo hizo sin la ayuda de alguien. Y si se encuentran con una persona que dice lo contrario, corran porque es un mentiroso.