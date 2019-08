Fernando Arze: "cuando filmamos la serie ya había un año de trabajo sobre el guión y el personaje"

Fernando Arze Echalar es actor de teatro, cine y TV. Escritor de guiones teatrales y de cine, y también director de teatro. Su frase favorita "el miedo nos impide ser libres", y para Fernando la libertad es el hincapié a que podamos lograr todos nuestros sueños.

Desde niño le gustaba estar entre viejos; a sus seis años jugaba póker con sus abuelos y sus amigos. Esa niñez la pasó en La Paz, su ciudad natal. De sus años mozos, recuerda que era muy tímido, al grado de que, cuando le tocó elegir una carrera, se inclinó por la ingeniería electrónica, lejos del teatro, del contacto con la gente, experiencia de la que sabía casi nada.

La anécdota del cambio fue durante una vacación en Brasil, a los 19 años, cuando una amiga le insistió para que la acompañase a un taller de actuación. Él fue, pero de muy mala gana. Desde un rincón, el ingeniero observaba al grupo haciendo ejercicios y estaba a punto de matar a la amiga por hacerle perder el tiempo de esa manera. Pero a la hora de las improvisaciones, el instructor lo invitó a animarse. Presionado por el grupo, pasó al frente e hizo lo que le pidieron, encarnar, sin palabras, a un payaso viejo que acaba de ser despedido del circo. Fernando Arze actuó. Al terminar, las lágrimas en los ojos de algunos de los talleristas lo confundieron más de lo que podría lograr el electromagnetismo o la teoría de circuitos. Y así inició su travesía en el mundo del teatro y más adelante del cine.

Este domingo 4 de agosto a las 22:30 horas, se estrena "La Entrega" una producción con un elenco indiscutible de actores de amplia trayectoria. Como se prometió esta semana Red Uno se centró en presentarles a cada uno de los personajes de y esta vez nos tocó conocer un poco más de Fernando Arze o Coco Muralla, como se la conoce en la serie.

Cuéntanos un poco sobre tu vida detrás de cámaras y tus proyectos como actor

Estudié ingeniería electrónica y me di cuenta que quería ser actor un poco más tarde, entonces terminando mi carrera en Estados Unidos, me fui a Nueva York y decidí estudiar teatro en la American Academy of Dramatic Arts, ahí estudié tres años en el conservatorio y solo quería hacer teatro, cine para mí en ese momento era secundario, pero una amiga mía me pidió que sea parte de su corto, acepté el reto y lo hice y me encantó, entonces me metí a talleres específicamente para eso y poco tiempo después fui parte de “El atraco” y “Corazón de Jesús”, recuerdo muy bien y estoy muy agradecido con Marco y Paolo, porque en un determinado momento me abrieron las puertas y eso es algo que jamás se olvida. Y después de ahí no paré, llegué a participar en novelas brasileras. Ya en el 2012 me vine a Bolivia invitado a participar de “Cara sellada”, de ahí en más me quedé en Bolivia porque se presentaron muchos proyectos de los que me enamoré, mi carrera como actor de cine es un regalo y siento que aporto mucho a Bolivia y eso es algo muy positivo.

¿Cómo llegaste a la producción de “La Entrega”?

Estoy desde los inicios de La Entrega junto a un equipo fabuloso, fue un junte de amigos, llamamos a Gory, hablamos de este proyecto, lo escribimos y he aquí el resultado, muy orgullosos de haber estado desde el nacimiento de este deseo.

¿Cuál es tu personaje en La Entrega?

Mi personaje en la serie es Coco Muralla Rivera arquero, personaje ficticio obviamente y por motivos de la vida tiene un accidente jugando al fútbol y su carrera no va adelante, va de mal en peor, acude al alcoholismo y lo vemos en el principio de la entrega donde su hijo está enfermo.

¿Qué fue lo más difícil en tu interpretación?

Lo más difícil de interpretar a Muralla es que se trata de una persona con muchos problemas, tiene alucinaciones, entonces emocionalmente fue muy cansador, fue un año de trabajo previo, antes de pensar a filmar, primero filmamos el piloto, luego no sabíamos que iba a pasar, y cuando filmamos la serie ya había un año de trabajo sobre el guión y el personaje. La parte emocional ha sido muy difícil, desgastante, y la parte física también porque filmábamos en la noche, madrugadas en las laderas, cuando la temperatura era bajo cero. Pero nos han enamorado los personajes y nos entristece dejarlos ir. El reparto es maravilloso, actores de todo el país, y ver plasmado lo que hemos escrito con Gory y Camila en algunas tomas cuando yo iba al set, no he visto aun la serie, no sé cómo está honestamente, pero los adelantos los vi muy buenos. Ha sido lindo trabajar con Pablo Echarri, es un capo. El bello saber que estamos con un nivel de actuación que está a nivel de otros países, que no tenemos por qué sentir que somos menores en ese sentido, y saber que podemos aportar.

¿Cómo es la relación con tus colegas?

Fabulosa, con Pablo, Lionel, Gory, Camila, freddy Chipana, Ale molina, Christian Mercado, en fin, nos hemos llevado muy bien, nos hemos divertido mucho y creo que La Entrega es algo que nos mantendrá unidos por mucho tiempo.

¿Qué significado tiene La Entrega para vos?

La entrega para mi es un sueño que se esta cumpliendo para todos los que formamos La Entrega, y luego la gente que se ha ido sumando, obviamente el productor ejecutivo don Samuel Doria Medina es pieza clave para que esto se haga porque él ha creído en el proyecto y lo ha financiado, y hay que agradecer también que gente como él cree en proyectos nacionales y cree que se pueden lograr y realizar más que nada, porque a veces nos quedamos en el sueños, o en el cine es muy común y en la televisión también, que el proyecto se quede a medias, pero el tema de realizarlo es un sueño que se está cumpliendo y se agradece a todos, de la producción que se han rajado para que esto pueda estar en las pantallas de toda Bolivia, estoy muy ansioso de ver como ha quedado el trabajo final, pero estoy seguro de que el producto es muy bueno.

¿Cuál es tu expectativa con respecto a la serie?

Es difícil hablar de las expectativas porque son una trampa yo creo, lo que yo espero y deseo es que La entrega llegue a los corazones de las personas, la temática es muy fuerte, habla sobre la trata y tráfico de personas, como afecta el desaparecimiento de un ser querido y lo que deseamos todos es que la sociedad se identifique con la entrega y se sensibilice con la temática y sirva de alerta y abra los ojos ante esta realidad que estamos viviendo como bolivianos. Yo muy orgullos de ser parte de este proyecto nacional y deseo como cualquiera de mis compañeros que se vea también fuera y estoy seguro que están haciendo lo imposible porque esto suceda.

¿Qué significa para tu carrera el ser parte de esta producción nacional?

Yo soy feliz de ser parte de este boom, de esta nueva ola de cine que está pasando en Bolivia cuando estas en set no estas pensando en tu carrera sino en contar tu historia de la mejor manera posible. Soy feliz porque mi carrera esta marchando muy lindamente, y soy feliz también porque he podido contribuir a que la entrega sea una historia, un producto, una serie que ojalá impacte en el público, pero como te digo en el momento de actuar no estas pensando en tu carrera, yo creo que una vez que decides ser parte de un proyecto ya estas metido y lo tienes que hacer al 100%, quizá piensas en tu carrera antes de decidir hacerlo o no, una vez que decides hacerlo ya está y te entregas.

¿Qué consejo le das a todos esos jóvenes que sueñan con estar donde estás ahora vos?

Si eligen hacer proyectos que lo hagan con todo amor, con todo corazón, que no lo hagan criticando el proyecto, lo peor que puede pasar para un proyecto es que lo inicies criticándolo, el cine requiere mucha perseverancia, pasión, mucha paciencia, garra y así las cosas irán surgiendo, hay que saber trabajar en equipo, saber cual es tu lugar en un proyecto cinematográfico, y más que nada hay que formarse, leer historia, geografía, literatura para que tu mundo creativo siempre esté al top.