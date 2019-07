Camila Guzmán: "La Entrega genera consciencia sobre una realidad nuestra"

Bolivia enfrenta con estrategias, nacional e internacionales, la trata y tráfico de personas que implica la coordinación con países vecinos e internamente con diversos niveles estatales, para contener y reducir estos delitos transnacionales. "La Entrega" es la forma de mostrar este preocupante hecho a través de una serie televisiva y alertar a la población boliviana de que no somos ajenos a estos acontecimientos.

El estreno de esta espectacular serie nacional será este domingo 4 de agosto a las 22:30 horas, una producción de primer nivel, con un elenco indiscutible de actores de amplia trayectoria. Como se prometió esta semana Red Uno se centró en presentarles a cada uno de los personajes de "La Entrega" y esta vez nos tocó conocer un poco más de Camila, o Violeta como se la conoce en la serie.

Cuéntanos un poco sobre tu vida detrás de cámaras y tus proyectos como actriz

Tengo 23 años, soy actriz, comunicadora social y fotografa. Actualmente tengo un estudio de fotografía, soy mami de un niño de 7 años. Hasta la fecha he actuado en 3 películas bolivianas: Postales a Copacabana, Cruces y Boquerón. Y recientemente por supuesto en la miniserie "La Entrega"

En el 2014 gané un premio Eduardo Abaroa a "Mejor actriz" de ese año. Además de hacer cine me dedique también a la televisión conduciendo diferentes programas, entre ellos un programa infantil precisamente en la Red Uno.

¿Cómo llegaste a la producción de “La Entrega”?

Recuerdo que Fernando Arze me invitó a un casting, cuando llegué al estudio, tuve que esperar un momento en el cual se me cruzaron por la cabeza muchas cosas, estábamos ahí esperando exponer nuestra experiencia en actuación y así como podías ser elegido, estaba la posibilidad que no. Y aquí estoy feliz de haber sido elegida.

¿Cuál es tu personaje en La Entrega?

Mi personaje es Violeta. Y ella es una chica que fue secuestrada y a la que pusieron a trabajar en un burdel clandestino. Lo demás lo tienen que ver este domingo a las 10:30 de la noche.

¿Qué fue lo más difícil en tu interpretación?

Mi papel es bastante fuerte, una de las cosas mas difíciles a las que me tuve que enfrentar, fue vivir de cerca historias como las que cuenta "La Entrega", al momento de leer, investigar para prepararme y apoderarme de mi personaje, y otra fue el rodaje de algunas escenas bastante impactantes, pero gracias al cuidado del equipo todo salió muy bien.

¿Cómo es la relación con tus colegas?

La verdad que la relación con todo el equipo fue y sigue siendo muy buena. Logramos llegar a establecer una gran amistad. Para mi fue un placer conocer y trabajar con personas como ellos, ya que además de los lindos momentos compartidos, pude aprender mucho de todos, tratándose de personas con una gran trayectoria.

¿Qué significado tiene La Entrega para vos?

La Entrega significó para mi un gran reto y un crecimiento enorme en mi carrera. Es la primera vez que hago una serie y la primera vez que interpreto un papel así. Fue cumplir un sueño más, al poder trabajar con personas a las que yo admiro mucho como Fernando Arze, Gory Patiño, Bernardo Peña, entre otros.

¿Cuál es tu expectativa con respecto a la serie?

Tengo una gran expectativa con la serie. Personalmente creo que a la gente le va a gustar muchísimo, estoy segura que la disfrutará, porque es una gran producción y sobre todo es nuestra. Además que creo generará consciencia en las personas sobre una de las realidades que vive nuestro país como es la trata y tráfico de personas.

¿Qué significa para tu carrera el ser parte de esta producción nacional?

Para mi carrera fue un gran salto, no solo por que mi papel fue bastante diferente a los que había interpretado antes, sino que se trata de un papel mucho mas fuerte, al que tuve que preparar con mucho cuidado, porque estaba formando parte de un elenco de actores muy reconocidos en nuestro país, con muchos años de experiencia y un gran talento, los cuales me ayudaron a mejorar y armar mi papel.

¿Crees que este material es de exportación?

Si, lo creo sin ninguna duda. Por el gran despliegue de producción que estuvo a cargo de la mini serie y por la calidad de trabajo de cada una de las personas que fuimos parte, y por que la temática toca un punto por el que muchos países estamos pasando y espero que pueda llegar a concientizar a la sociedad y a las autoridades ante todo.

¿Qué consejo le das a todos esos jóvenes que sueñan con estar donde estás ahora vos?

El consejo que puedo darles, es que tengas sueños altruistas y sinceros, que el universo les dará todo aquello que pidan de corazón, y que siempre trabajen para ser mejores, tanto en lo profesional, como en lo personal.