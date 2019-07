Bernardo Peña: 'Lo más difícil fue encontrar el equilibrio de mi personaje'

A tan solo cinco días del estreno de La Entrega por la Red Uno, una serie que refleja el drama de las víctimas de trata y tráfico de personas en Bolivia, un delito que ha llamado la atención de las autoridades nacionales, pues las estadísticas señalan que cinco personas desaparecen diariamente en el país.

El estreno de esta serie nacional será este domingo 4 de agosto a las 22:30 horas , una producción de primer nivel que cuenta con un elenco de actores de amplia trayectoria. En esta oportunidad conoceremos a uno de sus integrantes.

Bernardo Peña, padre de tres hijos y esposo de la exbigotona, Oriana Arredondo, forma parte de este talentoso grupo, es uno de los protagonistas principales de esta ambiciosa serie donde interpreta al reportero Pato Velasco.

Actualmente Bernardo reside en Los Ângeles, EEUU, una ciudad que califica como costosa pero a la vez afirma que es un lugar mágico e increíble. "Un lugar lleno de oportunidades, que te exige estar en moviendo constantemente o uno se queda atrás. Es una triste realidad, difícil de entender para muchos. Algunos lo intentan y se van. Se cansan o simplemente se dan cuenta que quieren otra cosa", dijo al referirse a la carrera actoral en el país estadounidense.

Cuéntanos un poco sobre tu vida detrás de cámaras y de tus proyectos como actor

Acabo de escribir y dirigir un corto que está en post producción. Mi amigo, actor mexicano, Mark Tacher y yo actuamos juntos en el corto. Se llama Qualified y estará en festivales muy pronto.

Hace un año protagonice Bring Me An Avocado, un largometraje que está actualmente en el circuito de festivales de cine, y le está yendo muy bien, ganando premios de mejor largometraje y favorito del público en dos festivales. Es una lindo film, escrita y dirigida por María Mealla, también boliviana. Aparte de eso se me puede ver en un spot nacional de Toyota. Y como siempre, sigo audicionando, activamente esperando el próximo rol.

¿Cómo llegaste a la producción de “La Entrega”?

Formo parte del proyecto desde la creación del concepto. Ayude a Leonel Francese a juntar a los guionistas, equipo técnico y elenco. A Gory Patiño lo conozco desde el 96. Hemos trabajado juntos en varios proyectos.

¿Cuál es tu personaje en La Entrega?

Mi personaje en La Entrega es Pato Velasco. Un reportero investigativo que ha vivido mejores épocas. Antes tenia el mejor programa noticiero en la televisión y ahora, después de luchar con problemas de adicción, se encuentra con su socio/camarógrafo, Nestor, haciendo notas amarillistas de bajo calibre para el canal LFTV. Está tratando de volver a sus días de gloria, donde volverá a ser el mejor periodista investigativo de la televisión.

¿Qué fue lo más difícil en tu interpretación?

Fue encontrar un equilibrio entre lo bueno y lo malo de lo que es Pato Velasco. Interpretarlo con honestidad, pero hacerlo agradable, simpático y atractivo. Pato Velasco es una enigma. Un hombre complejo y complicado. Un tipo que se quiere reivindicar en su profesión, en su vida, en los ojos de la sociedad, en los ojos de su padre (interpretado por David Santalla).

¿Cómo es la relación con tus colegas?

El trato con mis colegas, actores es igual que con el equipo técnico, fue totalmente profesional. Se creó una familia creativa en el set de La Entrega. Yo pienso que todos que formaron parte de la producción de la serie estaban en su auge, en su mejor forma o etapa profesional. Y todos brillaron en el que representaban.

¿Qué significado tiene La Entrega para vos?

Para mi, significa la presentación de una dura realidad que existe en todo el mundo, de una de las más terribles enfermedades que hay hoy en día.

¿Cuál es tu expectativa con respecto a la serie?

Será una de las más importantes a nivel internacional. Está tan bien hecha. Con orgullo digo que es el proyecto más importante del que haya formado parte.

¿Qué significa para tu carrera el ser parte de esta producción nacional?

Para mí, ser parte de esta serie, me enorgullece. Respeto muchísimo a todo el equipo. Se que juntamos un verdadero "dream team" para producir esta serie.

¿Crees que este material es de exportación?

Definitivamente, no solo por el hecho de que presenta un problema a nivel mundial, sino, porque es un producto que no tiene nada que envidiar a series y películas que vemos en cualquier plataforma internacional.

¿Qué consejo le das a todos esos jóvenes que sueñan con estar donde estás ahora vos?