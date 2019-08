The OA queda suspendida por Netflix

Tras dos temporadas y 16 episodios Netflix decide dejar sin resolver los misterios de la serie, dejando a todos los seguidores de ésta sin un final cerrado.

“Estamos increíblemente orgullosos de los 16 fascinantes capítulos de The OA. Y estamos agradecidos con Brit y Zal por compartir su audaz visión y realizarla a través de su increíble arte. Esperamos volver a trabajar con ellos en el futuro, en esta y quizá en muchas otras dimensiones ”. dijo Cindy Holland, vicepresidenta de contenido original de Netflix.

La serie, que se centraba en una mujer (Marling) que desaparecía durante siete años y luego reaparecía como una persona casi totalmente distinta, ganó muchos seguidores durante sus dos temporadas, sobre todo de parte de los fans de la ciencia ficción. La segunda temporada se estrenó hace solo unos meses, por lo que esos fans esperaban oír noticias sobre una tercera temporada pronto. Pero no va a ocurrir.

¿Ese gran cliffhanger? Probablemente no se resolverá. La serie se sumergió profundamente en la ciencia ficción durante su segunda temporada (y se puso un poco metafísica). Los personajes principales saltaban a los cuerpos de personas que se parecen a ellos en otras dimensiones. El final fue aún más extraño que el comienzo, y va a ser duro no saber qué pasó con todos los personajes.

¡Ah, y no podemos olvidar al calamar telepático!

Marling y Batmanglij no son ajenos a dejar preguntas sin respuesta sobre su trabajo. Su opera prima, la excelente y minimalista película de ciencia ficción Sound of My Voice, también terminó con una sorprendente revelación, una que la pareja quería explorar en futuros trabajos. Eso nunca sucedió, pero The OA fue casi mejor. Aunque no recibamos respuestas a la mayoría de esas preguntas, nos encanta que Marling y Batmanglij sigan haciéndolas.