Netflix eliminará escenas de consumo de tabaco en series

Netflix tienen un rango de calidad muy variable con sus producciones originales, sobre todo en sus producciones con tramas que suceden en varias décadas atrás, tiempo en que todo mundo fuma y luce bastante cool.

La organización Truth Initiative acaba de publicar un interesante estudio, en donde analiza cómo es mostrado el acto de fumar tabaco en las series originales de Netflix.

Ahí encontramos que Stranger Things fue una de las más destacadas, sobre todo en su segunda temporada. Ya que el promedio de escenas donde los personajes principales fumaban era considerablemente elevado y en la segunda parte el aumento en un 44% las escenas donde los protagonistas fumaban.

Pero este no es el único caso con ese problema. De hecho estaría muy presente en las producciones de Netflix, incluyendo las que suceden en líneas de tiempo actuales, como Orange is the New Black.

Así que la compañía ha salido a marcar su postura ante los amigos de Variety. Revelando que implementarán varios cambios serios, entre ellos evitar las escenas donde fuman.

Las producciones originales con clasificación PG-13 ya no tendrán escenas donde los personajes fumen, ni cigarrillos electrónicos inclusive. A la par que se reducirá su presencia en sus contenidos para público adulto.

Las nuevas series dirigidas a espectadores adultos no incluirán representaciones de fumar, a menos que sean esenciales para la visión creativa del artista o porque sean definitorias de los personajes (por importancia histórica o cultural).

Netflix apoya firmemente la expresión artística. Pero también reconocemos que fumar es perjudicial y cuando se muestra de manera positiva en la pantalla puede influir negativamente en los jóvenes.

Esta decisión luce radical. Pero el estudio publicado no les dio mucho margen de movimiento, ya que retrataba el fenómeno totalmente arraigado en la plataforma. De los 1.209 analizados en la investigación, 866 pertenecían a Netflix. Mientras que los otros 343 se repartían entre otros servicios y canales de televisión.

En hora buena la decisión de suprimir estas escenas que al final de cuentas incitan, lo quieran o no, a indagar en el tabaquismo.