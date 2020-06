Tiene 10 años y muchas mujeres desearían tener sus esculpidos abdominales

EE.UU. EE.UU.

Esta es la historia de una niña de 10 años, originaria de Georgia, EE.UU. Se trata de Lyza Brooks Mosier, y las últimas horas ha llamado la atención en las redes sociales por su físico, especialmente unos abdominales perfectamente cincelados.

A pesar de que se ha dedicado a ejercicios de gimnasta desde que tenía solo cuatro años, no fue hasta el verano pasado cuando logró tonificar hasta ese extremo su cuerpo. Desde entonces, su rutina de entrenamientos empieza a las 5.30 de la mañana, durante cinco días de la semana.

"Lyza está completamente motivada, ya que quiere convertirse en la mejor de las mejores", señala, Jill, la madre de la niña.

Jill dice que Lyza siempre ha sido una niña activa, pero se enamoró de los entrenamientos físicos que han moldeado su cuerpo, asegurando que ha hecho un progreso increíble.

Aunque a veces sus padres son criticados por presionar demasiado a la niña y robarle su infancia, Jill insiste en que no tienen nada que ver con el intenso entrenamiento de Lyza.

"A ella le encanta escuchar que inspira a otros; sin embargo, también tenemos a algunas personas que nos dicen que no deberíamos hacerla entrenar tanto, pero te aseguro que no tienen razón. Tengo cuatro hijos y Lyza me ruega hacer ejercicios", se defiende su progenitora.

A pesar de algunos comentarios en contra, la mayoría de los 50.000 seguidores de Instagram de Lyza dicen que se inspiran en su dedicación y se declaran impresionados por su increíble físico.

Lyza es uno de los muchos niños que ha llamado la atención en las últimas semanas y que, a su vez, han generado controversia en las redes sociales debido a su musculado físico a pesar de una edad tan precoz.