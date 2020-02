Tiene 13 años pero tiene la cara cubierta de cabello

Una incurable y rara condición genética afecta a un adolescente, enfermedad conocida como “síndrome del hombre lobo”, que le provoca tener toda su cara cubierta de pelo.

Esta condición incurable hace que crezcan cantidades anormales de cabello de hasta 5 cm de largo en la cara, los brazos y otras partes del cuerpo de una persona.

En contra de lo que se podría pensar, Lalit es exitoso y popular en la escuela. Afirma que generalmente acepta su apariencia, pero los extraños a veces le arrojan piedras y lo llaman ‘mono’.

A pesar de su condición, el adolescente cuenta que sueña con algún día convertirse en un oficial de policía y “meter a todos los ladrones y criminales en la cárcel”.

“Nací con demasiado vello en la cara y esto me hace diferente. A veces desearía ser como otros niños, pero no puedo hacer mucho al respecto. Me he acostumbrado a la forma en que soy y, por lo general, me siento cómodo conmigo mismo”, cuenta a Unilad.