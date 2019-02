Un anciano se conmovió al recibir ayuda de extraños

José Niemes es un anciano de 70 años que todos los días se gana la vida recolectando latas, chatarra y todo lo que pueda recoger de la basura y que sea útil para vender.

El Mañanero visitó su casa ubicada en el barrio Los Sauces, zona norte donde vive solo con 5 perros como mascotas, incluso prefiere que ellos coman antes que él.

El hombre de la tercera edad es solitario, sus hijos lo abandonaron al igual que su esposa, tras hacer pública sus necesidades el programa llegó con una comitiva cargada de ayuda solidaria.

Las imágenes muestran el visible rostro de alegría de don José, quien emocionado dijo “hoy me dieron lo que no tenía, a mí nadie me daba nada… ahora la gente extraña es mi familia”.

Asimismo, la brigada solidaria que llegó en representación de la Gobernación se comprometió en brindarle atención médica y también proveerá de un veterinario para la revisión de sus mascotas. A ellos se sumaron los comerciantes del nuevo mercado La Ramada quienes le ofrecieron los productos de primera necesidad.