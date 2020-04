Un perro se hace viral por sonreír a sus vecinos todas las mañanas

JOY (Moku) lives next-door. Oh boy, I think we could all use a smiling golden retriever right now!!! For licensing or use, please contact licensing@buzzvideos.com #nextdoor #neighbor #goldenretriever #dogsofinstagram #smilingdog #goldenretrieverofinstagram #dogsarejoy #dogsarelife #ilovedogs #westhollywood

A post shared by Ginny (@agrrrrl) on Apr 3, 2020 at 7:09pm PDT