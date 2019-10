Uribe condenado por soborno a testigos contra un senador

Colombia Colombia

La Corte Suprema de Justicia Colombiana vinculó este martes formalmente al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, al proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos tras una indagatoria que se extendió por más de siete horas.

“Al concluir indagatoria, el senador Álvaro Uribe Vélez quedó formalmente vinculado al proceso que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia por los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo”, señaló el alto tribunal

Tras la indagatoria, los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte de Colombia tomaron esa determinación, con lo que más adelante podrán adoptar otras decisiones, que incluso puede llegar a la imputación de cargos. El caso del exmandatario, senador desde 2014 por el partido Centro Democrático, comenzó hace un par de años cuando demandó por manipulación de testigos al senador de izquierda Iván Cepeda, que preparaba entonces una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

No obstante, la demanda se le convirtió en un bumerán ya que el magistrado José Luis Barceló no solo archivó el caso sino que decidió abrir una investigación al expresidente colombiano por supuesta manipulación de testigos contra el senador de izquierdas. Fuentes del alto tribunal confirmaron a Efe que Uribe hizo la indagatoria completa, que comenzó a las 8:00 de la mañana y terminó después de las 17:00 , por lo no tendrá que volver a este miércoles a continuar su testimonio.

En ese sentido, la Corte de Colombia pidió a los colombianos confiar en la Justicia durante el proceso.

“Frente a las voces que atacan la legitimidad de las instituciones frente a la investigación penal contra el senador Álvaro Uribe Vélez es imperativo llamar a la cordura y a la confianza en la justicia”, afirmó el presidente de la Corte, magistrado Álvaro García.

A lo largo de la jornada hubo manifestaciones al frente del Palacio de Justicia de simpatizantes y opositores de Uribe, que no llegaron a enfrentarse por la intermediación de la Policía.