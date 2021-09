45% de la población vacunable ya completó su esquema de inmunización contra el coronavirus

En las últimas horas, la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, aseveró que del total de la población vacunable, el 45% ya cuenta con el esquema completo.

“Tenemos 13,4 millones de dosis en total, que hemos ido recibiendo (…). Hoy día pensamos en 13 millones, pero yo también pensaba cuando no teníamos ni una, cuando llegamos al Gobierno y no teníamos ni contratos firmados, no habíamos hecho nada. Llegamos al Gobierno, firmamos nuestro primer contrato en diciembre, en enero recibíamos nuestro primer pequeño lote para trabajadores en salud, vacunamos en primera instancia a los médicos”, señaló la autoridad gubernamental.