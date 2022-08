Activistas exigen juicio por biocidio para Daniel R. A. que atacó a machetazos al can "Koki"

Cochabamba, Bolivia

Activistas de "Una Mano, Una Patita", exigen definir la situación legal del hombre que atacó a machetazos al perro mestizo "Koki". El hecho sucedió el pasado 7 de diciembre de 2021, en la zona sur de la ciudad.

El can de un año y medio fue atacado brutalmente, siendo que su agresor le arrancó el cuero del lomo y le destruyó el hocico. El perro fue trasladado a una veterinaria donde tomaron la decisión de someterlo a eutanasia para evitar su sufrimiento debido a la profundidad de las heridas.

"Hasta el momento no se desarrolla su audiencia, tenía que desarrollarse en junio. Ya estamos en agosto, realmente no sé que están esperando las autoridades, no permitiremos que digan que estaba loco. Estamos cansados que no hayan sanciones drásticas para estas personas", indicó la activista Vivian Sanchez.