Marcha exigiendo justicia para “Koki”, el can asesinado a machetazos

Cochabamba, Bolivia

El caso de biocidio movilizó a defensores de animales y activistas, organizaciones protectoras y distintas plataformas, se reunieron en la Plaza de las Banderas, pidiendo justicia para “Koki”.

El can de un año y medio fue atacado a machetazos en un domicilio de la zona sur, el agresor fue identificado como Daniel R., este le arrancó el cuero del lomo al can y le destruyó el hocico con un machete. Debido a las heridas profundas se le practicó una eutanasia, para que dejara de sufrir.

El atacante es el cuñado de la dueña del perro, se encuentra prófugo. La indignación de los ciudadanos por este caso es debido a la crueldad con que le quitaron la vida a “Koki”, esto ha generado que anoche una marcha recorra las calles de la ciudad.

“Pedimos justicia para el can, estamos cansados de tanto maltrato animal, pedimos sanciones drásticas. Y no es el único caso, hay dos casos de envenenamiento a canes, no se está cumpliendo la ley 700”, indicó la activista.