Activistas, sociedades protectoras y ciudadanos acompañados de sus mascotas protagonizaron la noche de este martes una marcha de protesta en el centro de la ciudad de Cochabamba para exigir el fin definitivo de la venta de animales.

La movilización comenzó alrededor de las 18:30 en la plaza principal 14 de Septiembre, recorrió toda la avenida Ballivián (El Prado) y retornó al punto de partida con el objetivo de definir un pliego de peticiones que será presentado ante la Alcaldía.

Durante el recorrido, los manifestantes demandaron que la prohibición alcance no solo a los vendedores ambulantes, sino también a quienes operan en casetas establecidas, pidiendo que migren hacia otras actividades comerciales.

"Basta de lucrar a costa del sacrificio y del sufrimiento de estos animalitos. Basta de venta, ni adelante, ni adentro, ni afuera. Chao también casetas, eso vamos a exigir, que cambien de rubro, cambien de trabajo, pero ya basta de venta", expresó una de las activistas participantes.

La representante destacó la labor de instancias como Zoonosis, la Intendencia Municipal, la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) y el grupo Geos en los controles recientes, recordando que la Ley Municipal 1147 prohíbe la comercialización de animales y que actualmente se trabaja en una modificación normativa para erradicar también los puestos fijos.

Alcaldía buscará diálogo para el cambio de rubro

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal de Cochabamba, Mauricio Noya, informó que el Gobierno Municipal intensificará los operativos de control en las próximas semanas y buscará reunirse con los comerciantes del sector para encaminar un proceso de socialización y cambio de rubro.

"En el transcurso de las próximas semanas también esto hay que intensificar, no solamente para que se pueda cumplir lo que establece la ley, sino para que también se pueda establecer un cambio de rubro ya obligatorio, no solamente para quienes están en estos sectores, sino para los que realizan venta de animales, incluso en puestos autorizados", explicó Noya.

La autoridad reconoció que la transición hacia nuevas actividades económicas requerirá un trabajo coordinado de concertación con los vendedores, subrayando que existe una corriente firme para dejar de permitir la venta de mascotas en el municipio.

La protesta se produce tras una serie de operativos ejecutados en las últimas semanas por personal de Zoonosis y la Intendencia Municipal, principalmente en inmediaciones del mercado La Pampa y la calle Pulacayo, intervenciones en las que se logró rescatar a más de 60 animales que eran comercializados de manera irregular en la vía pública.