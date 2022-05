Albañil sufre robo de su vehículo y recibe llamadas pidiéndole la suma de Bs. 4.000 para recuperarlo

La Paz

Don Fidel Rosendo Mamani víctima de ladrones de vehículos, el pasado 27 de abril en la cancha Fígaro e inmediaciones del parque de las Cebras dejó estacionado su motorizado y horas después este carro desapareció del lugar, pudo obtener imágenes del día en que su vehículo desapareció, sin embargo, no pudo recuperarlo.

En las imágenes se observan a dos personas que se acercan a este motorizado, posteriormente este desaparece.

“Por favor quisiera que me ayuden a recuperar el motorizado”, pidió don Fidel a la policía.

En esta jornada la vícitima se apersonó a las oficinas de Diprove, el jefe de investigaciones mayor Rodolfo Rocabado recepcionó la denuncia y explicó los pasos que la víctima debe seguir para recuperar el vehículo, y la importancia de hacer la denuncia el mismo día de la desaparición.

En los últimos días tras la publicación de la perdida de su motorizado don Fidel recibió llamadas telefónicas donde le pedían la suma de 4.000 bolivianos para que su vehículo retorne a sus manos, sin embargo, las llamadas fueron falsas y pretendían extorsionarlo.

“Me llamaron dos personas me dijeron nosotros te robamos tu vehículo lo tenemos, nos tienes que dar 4.000 bolivianos y te devolvemos tu movilidad, pero yo no tengo esa cantidad de dinero, yo soy persona de bajos recursos económicos, no se gana mucho en albañilería”, aseveró don Fidel.