“Ya no puedo más, sufro maltratos de este hombre”, dijo Francisca antes de su muerte

El Alto

Según la autopsia médico legal la mujer Francisca Nina de 41 años se habría suicidado, la policía afirmó que tomó esa decisión inducida y presionada por los contantes maltratos que sufría por parte de su pareja, quien la amenazó con quitarle a sus hijas.

En una entrevista realizada este lunes en el programa Que No Me Pierda, con el padre de la mujer de 41 años de edad, quien apareció sin vida en el patio de la casa de su expareja en la zona de el Kenko de la ciudad de El Alto, reveló los últimos audios que la fallecida había enviado a sus familiares.

“Nunca había contado esto a nadie, pero ya no puedo más, ya no puedo con el maltrato de este hombre Rodolfo G., primero me empezó a pegar a la pared, patadas, puñetes, y luego empezó a pegarme dándome cachetadas por celos él es muy celoso”, manifestó Francisca, en los audios que envió a sus seres queridos antes de fallecer.