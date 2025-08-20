Oposición toma control del Senado: MAS se queda sin representación en la Cámara Alta

Según los resultados preliminares del conteo rápido, la próxima composición del Senado marcará un cambio histórico en el escenario político nacional: el Movimiento al Socialismo (MAS) y sus aliados del bloque popular no lograron ningún escaño en la Cámara Alta.

De acuerdo con las proyecciones, la distribución quedaría de la siguiente manera:

APB – Súmate: 1 senador

Alianza Unidad: 9 senadores

Alianza Libre: 11 senadores

Partido Demócrata Cristiano (PDC): 13 senadores

En total, 34 de los 36 senadores electos pertenecen a fuerzas opositoras al 'masismo', lo que configura una legislatura inédita tras casi dos décadas de hegemonía azul.

Los senadores electos por Santa Cruz ya adelantaron la agenda que buscarán instalar en el Parlamento. Leonardo Roca (Alianza Libre) propuso una ley de garantías a las exportaciones para blindar al agro cruceño y liberar el potencial productivo del país. Tatiana Añéz (Alianza Unidad) insistió en legislar para sectores vulnerables y fortalecer el modelo productivo cruceño, mientras que Paola López (PDC) se comprometió a trabajar en cultura, turismo y unidad nacional.

“El agro es el sector inmediato que va a devolver la economía al país”, aseguró Roca, mientras Añéz adelantó que también impulsará una cruzada por la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho.

La nueva mayoría opositora abre un escenario donde los consensos entre bancadas serán claves para aprobar leyes y encarar reformas estructurales. En palabras de Paola López: “Debemos dejar el discurso de odio y división. Es nuestro momento histórico de cambiar y unir al país para mejores días”.

El MAS, que hasta hoy fue la principal fuerza política en el Senado, afronta una derrota que lo deja sin representación en la Cámara Alta y con un panorama adverso en la futura Asamblea Legislativa.

