Comunidad Ciudadana denuncia intento de encubrimiento en caso Botrading y pide que Diputados trate informe

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, denunció este miércoles un presunto intento de encubrimiento en el caso Botrading y exigió que la Cámara de Diputados incluya en su agenda el informe elaborado por la Comisión Especial de Investigación.

Urquidi recordó que el documento fue presentado a fines de mayo, tras 60 días de trabajo, y que en él se revelan presuntas irregularidades en operaciones de compra y venta de combustibles, que habrían generado un daño económico de más de 300 millones de dólares al Estado.

“Si no se agenda, se confirmará que existe una estrategia de encubrimiento a funcionarios, al gobierno de Arce y a ejecutivos de YPFB”, afirmó el legislador en conferencia de prensa.

El legislador destacó que el informe incluye documentación oficial de YPFB que respalda las observaciones realizadas por la comisión. Por ello, exigió que el pleno apruebe el documento, lo que abriría la vía para que la Contraloría General del Estado y el Ministerio Público inicien procesos contra los responsables “directa o indirectamente involucrados”.

Urquidi calificó el caso como uno de los mayores daños económicos al Estado en los últimos años y reiteró que la transparencia y la rendición de cuentas deben prevalecer en este proceso.

