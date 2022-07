"Amiga, compañera y madre": Velorio simbólico para Gabriela Yujra, novena víctima de feminicidio

Cochabamba, Bolivia

Gabriela Yujra Condori, de 26 años, fue asesinada a golpes por su pareja, Silverio Pacheco Chambi, de 29 años. La joven madre tenía dos hijos, una niña de seis años y un niño de cuatro, que se encontraban al cuidado de la abuela materna, en la ciudad de La Paz.

Amigos y compañeros de trabajo de Gaby, realizaron un velorio simbólico en el punto de trabajo donde se reunían. Ella junto a sus amigos trabajaba vendiendo dulces en los micros de transporte público. Los familiares recogerán esta jornada el cuerpo del Instituto de Identificaciones Forenses (IDIF).

La madre de Gaby llegará al departamento para trasladar el cuerpo sin vida a La Paz, de donde era oriunda. "Lo que más le destroza a su madre es que nunca más volverá a ver a su hija, nunca pensó que le pasaría esto", indicó la representante de la Fundación "Voces Libres".

Sentencia

Silverio Pacheco, asesino confeso, se sometió a un juicio abreviado y cumplirá 30 años sin derecho a indulto en el penal del Abra. Durante sus declaraciones indicó que conoció a la víctima "en la calle", por la Terminal de Buses y que comenzaron una relación sentimental.

El sábado 24 de julio consumían bebidas alcohólicas cuando discutieron por celos.

"Le he golpeado, un puñete nomás le he dado en su cara nada más. Estábamos mareados y hemos peleado, estaba celosa y me ha rascado en la cara. Pero no ha muerto (...) No conozco a sus familiares, la conocí en la calle nomás. Estoy arrepentido", indicó Pacheco en sus declaraciones a la prensa.