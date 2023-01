Andrea Iturre: “La búsqueda de mi gatito Tito continúa, no dejaré de buscarlo”

Cargando...

Tarija, Bolivia

Andrea Iturri, propietaria del gato Tito que aún sigue desaparecido, publicó un video en su cuenta de Instagram y Facebook aclarando el acuerdo al que llegó con Boliviana de Aviación (BOA), por extraviar a su felino cuando viajaba de Tarija a Santa Cruz.

La propietaria del minino contó que antes de su vuelo programado, el jueves 8 de diciembre del 2022, personal de la aerolínea le impidió llevar consigo a su mascota en cabina y le pidieron que su felino sea trasladado a la bodega. Andrea confió en el personal y entregó a su gato, pero cuando llegó a Santa Cruz, le entregaron una caja vacía.

El acuerdo con la aerolínea se mantiene en reserva, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), señaló que se ha instruido a BoA, maximizar esfuerzos para encontrar a la mascota extraviada.

Cargando...

"Para que no se pierda el enfoque y no se tergiverse más la información sobre el caso de mi gatito Tito, hago este vídeo aclarando cada punto importante. Que se cierre el caso administrativo no limita ni perjudica en lo mas importante para mí, que es encontrar a Tito y espero de todo corazón que nadie jamás tenga que vivir esto. Gracias una vez mas a tod@s las personas que mandan amor y buenas vibras, siempre me quedo con eso y estoy segura que eso ayuda a que Tito tenga fuerzas también", señala parte del mensaje de Instagram.

"Primero quiero aclarar y recalcar que a casi un mes de estar separada de mi gatito, la búsqueda continúa, que yo no he parado ni pararé de buscar, hasta encontrarlo. Indicar que BoA no participa de la búsqueda desde el 17 de diciembre, yo no recibo ningún tipo de ayuda por parte de la aerolínea", asegura la joven a través de sus redes sociales. También indicó que cuenta con la ayuda de grupos voluntarios para la búsqueda.

El pasado 2 de enero la presidenta del refugio "Mi Rinconcito Feliz" de Tarija, Schaele Castellanos, dijo que se continúa con la búsqueda del gato Tito, que podría estar en el parque Juan Pablo II, oculto en el barranco tras ese mirador.

"Si se llegó a un acuerdo con BoA, respecto a la reposición de gastos, ese cálculo se hizo sobre los gastos que hice hasta la fecha. Quiero aclarar que si yo acepté este acuerdo, es porque ellos son los directos responsables del perjuicio que estoy viviendo, laboral, familiar y económico. Yo no tengo nada que ver en cuanto la multa que está interponiendo la ATT a BoA, esta es una investigación totalmente independiente de la mía. No tengo ningún tipo de ingreso en el país, yo perdí mi trabajo, la oportunidad de volver a Irlanda como lo tenía planeado (...) Mi única misión y meta ahora, es encontrar a Tito", declaró Andrea.

Antes de concluir su mensaje remarcó que la recompensa de 500 dólares continúa en pie, pidió a los ciudadanos de Tarija continuar compartiendo los datos y fotografías de Tito.

Cargando...