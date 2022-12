El gato Tito será defendido por 20 abogados, los mismos del caso del perro Pantuque

Cargando...

Bolivia

Los 20 abogados que defendieron al perro Pantuque asumirán ahora el patrocinio de la defensa del gato Tito. Los activistas de derechos de los animales anuncian una demanda contra la estatal Boliviana de Aviación (BOA), por extraviar a la mascota y no proporcionar la asistencia correcta a su dueña.

“Somos un frente que nos articulamos precisamente para este tipo de casos, recordemos el caso del perro Pantuque, hace muchos años, el zorro Antonio, en Oruro, el caso de Tarija en días pasados. Solamente para este tipo de casos los 20 abogados que nos articulamos harán la representación porque hemos visto que la señora no ha sido asistida debidamente por la empresa BOA”, afirmó la vicepresidenta de Frente Animalista Nacional, Lenny Vargas, a medios locales.

Observó que desde el 8 de diciembre, día en que el gato se perdió, Andrea Iturre, dueña de Tito, vive un “via crucis” y está siendo maltratada , por lo tanto, existe una responsabilidad penal y civil por parte de BOA y ese es un tema que analizarán en las siguientes horas con el grupo que representará a la dueña de Tito.

“En las próximas horas vamos a sostener una reunión con el equipo y vamos a decidir qué tipo de demanda vamos a instaurar, tomando en cuenta el derecho aeronáutico e internacional y que una vez que Tito ha subido a un avión ya es considerado como un pasajero y que se ha cometido errores garrafales al no avisarle a la señora Iturre de la desaparición de Tito y, por eso, se ha perdido horas cruciales para encontrarlo”, señaló la representante.

Los 20 abogados se constituirán a la ciudad de Tarija para empezar con el proceso.

A su vez, Iturre afirmó que desde el sábado ya no recibe el apoyo de la aerolínea estatal en la búsqueda de Tito, incluso trató de conversar con el gerente general, pero no tuvo respuesta. “Es lo que obligó a buscar a los abogados, que tienen experiencia en estos casos”, dijo. No aceptará ninguna compensación de BoA y tampoco hay posibilidad de que se compre otro.

"No pierdo las esperanzas, estoy en Tarija y me voy a quedar aquí hasta que tenga una respuesta clara de qué pasó y tenga mi gatito de vuelta", afirmó.

Tito se extravió la noche del jueves 8 de diciembre en el aeropuerto de Tarija, mientras él y su dueña esperaban un vuelo de BOA rumbo a Santa Cruz, que se retrasó más de dos horas. La mascota se encontraba sedada, en un canil que tenía seguro doble. Sin embargo, al llegar a destino, Iturre descubrió que el gatito nunca fue subido al avión.