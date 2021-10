Arce atenderá demandas de la Cidob oficialista y omite invitación de marcha indígena

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La primera autoridad del país, Luis Arce, llegó a Santa Cruz este domingo y visitó la Casa Grande de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) en el que se comprometió a atender el pliego petitorio de 10 puntos la organización de tierras bajas.

Durante sus alocuciones, Arce Catacora no se refirió a la Marcha Indígena que partió desde Trinidad el 25 agosto y que llegó a la capital cruceña tras 37 días de marcha.

"Recogemos con el más amplio espíritu las propuestas de nuestro hermano Justo Molina, presidente de la Cidob. Ahí están los planteamientos e inmediatamente nos pondremos a trabajar hermano Justo y, por su puesto, más que contentos de venir acá (a la Casa Grande de la Cidob) y también ustedes visítennos", dijo Arce en su discurso.

La marcha busca reunirse con Arce y el vicepresidente David Choquehuanca; sin embargo, ninguno de los dos confirmó su participación en el diálogo de este lunes 4 de octubre a las 10.00 en la Universidad Gabriel René Moreno.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, informó que el Gobierno recibió este viernes la 'agenda' de la marcha indígena y que está abierto al diálogo, aunque cuestionó que recién se haya entregado el pliego de demandas.

El miembro del Concejo continental de la Nación Guaraní, Celso Padilla, dijo a la ANF que hasta el momento no recibieron ninguna respuesta de ninguna de las cabezas de los cuatro órganos del Estado para asistir al diálogo que convocaron.

"Hasta ahora no tenemos una nota o una carta de confirmación. Tenemos esperanza que se pueda concretar el día lunes 4 de octubre a las 10.00 de la mañana. El compromiso del Gobierno es atender a todos los bolivianos, como presidente de Bolivia él no puede elegir a quién atender y a quién no atender", declaró Padilla.

La Cidob cumplió 39 años donde el mandatario participó de los festejos que se realizó en la Casa Grande fue recibido por el presidente de la institución, Justo Molina. Una de las demandas es el saneamiento de tierras.

Con relación a la marcha indígena, Molina invitó a los marchistas a visitar la sede de su organización para unificar demandas y les aconsejó "alejarse" de partidos políticos y empresarios que solo buscan "utilizar a los pueblos indígenas" de tierras bajas.

"No nos dejemos utilizar por esos falsos defensores de los indígenas, esos empresarios que nunca quisieron los pueblos indígenas. Son lobos vestidos de ovejas. Llamamos a nuestros hermanos a esta Casa Grande. No podemos permitir que partidos políticos estén utilizando a los pueblos indígenas, no vamos a permitir la intromisión de partidos políticos venga de donde venga", afirmó Molina.