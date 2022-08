ASFI alerta sobre estafas con cheques sin fondos en la compra de grandes cantidades de mercadería

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Esta semana hubo varias denuncias de las estafas realizadas por falsos militares en Cochabamba. Los casos datan desde 2020.

Hasta el momento son cinco víctimas que presentaron su denuncia. El modus operandi usado fue el mismo, se disfrazan de militares, van a negocios que venden productos al por mayor, dicen que tienen una orden de compra de un regimiento militar y pagan con cheques que depositan en el banco del proveedor. La víctima cree que el dinero está en su cuenta y entrega la mercadería. Sin embargo, al querer cobrar el cheque, descubren que no tiene fondos.

Al respecto Reynaldo Yujra, director general ejecutivo de la ASFI, informó que recibieron reclamos en cuatro casos de este tipo entre 2021 y 2022, aunque no necesariamente usan el disfraz de militares.

"En los cuatro casos, se evidenció que la entidad (financiera) no tenía ninguna situación de incumplimiento a sus políticas, ni a las normas de ASFI. Entonces, eran situaciones que no correspondían a una responsabilidad de la entidad financiera", aseveró Yujra.

Indicó que los casos surgen cuando se realizan venta de productos o servicios y reciben como pago un cheque ajeno, que es depositado en el banco del proveedor, en su cuenta.

"De acuerdo a la norma, existe una instancia que se llama la Cámara de compensación. Durante todo el día, existe una serie de transacciones que los bancos reciben de distintos clientes. En la Cámara de compensación se hace el intercambio de cheques entre los bancos participantes. La norma establece dos ciclos, el primero opera desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y el segundo, desde 13:10 hasta 15:00. Los resultados salen a la conclusión de cada ciclo", detalló.

En ese sentido, si una persona recibió un cheque y lo deposita en su banco al día siguiente, tiene que esperar, pues, en ese tiempo, la operación no se ha consolidado. Solo en el momento en el que se hace el intercambio de cheques en la Cámara de compensación, se valida el mismo o se identifica que no es válido porque, por ejemplo, está firmado por alguien que no está autorizado. Finalmente, es rechazado. Lo mismo sucede cuando el supuesto comprador deposita el cheque a la cuenta de la víctima. La situación empeora si una persona recibe el cheque y demora en ir a cobrarlo más de un día.

"El banco que ha recibido el cheque le dice a su cliente que no se pudo hacer el depósito en su cuenta porque el cheque tiene firmas no habilitadas o es falso; y no ingresó. Por lo tanto, el banco actúa conforme a la normativa. El problema es que las personas que reciben el cheque deberían cerciorarse antes de entregar el producto de que los fondos efectivamente ingresaron al banco", explicó el director de ASFI.

En cuanto al hecho de que las víctimas aseguraron que el monto sí les figuraba en el saldo del aplicativo de su banca móvil, apuntó que el dinero sale y tiene que salir con el denominativo "Saldo en tránsito" o "en proceso". Esto quiere decir que está en la instancia de validación, que no hubo un ingreso efectivo de los recursos.

"Por lo tanto, la recomendación es que las personas que reciben cheques, tienen que cerciorarse con su banco si el dinero ingresó en su cuenta. Solo así tendrá la certeza de que efectivamente ha sido abonado a su cuenta. Deben decir que no entregarán el producto en tanto el banco confirme que efectivamente ingresó el dinero. Eso demora máximo 24 horas", complementó Yujra.