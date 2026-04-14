Atrapan a ladrones en Quillacollo: Usaban cuchillos para robar y se ocultaban en un alojamiento

La inseguridad en el Valle Bajo recibió un duro golpe tras la captura de dos peligrosos delincuentes que mantenían en zozobra a los transeúntes. Tras un violento asalto el pasado fin de semana, la justicia determinó la detención preventiva en el penal de San Pablo para ambos sujetos, quienes utilizaban armas blancas para someter a sus víctimas.

El violento 'modus operandi'

Los acusados operaban en plena vía pública, aprovechando el tránsito de personas para interceptarlas. La última víctima relató momentos de terror cuando fue abordada por los dos hombres. Bajo la amenaza directa de un cuchillo, los asaltantes le arrebataron su teléfono celular, dejando a la joven en estado de shock antes de huir del lugar.

La captura: Una respuesta inmediata

La suerte de los delincuentes cambió gracias a la presencia de una funcionaria policial de apellido Sacaca, quien se encontraba retornando de su servicio de seguridad estudiantil. Tras escuchar el pedido de auxilio de la víctima, se activó un patrullaje de emergencia junto a personal de la FELCC.

"Se logró la aprehensión inmediata de uno de los involucrados, quien fue plenamente reconocido por la víctima. Al momento de la requisa, el sujeto portaba la llave de una habitación de alojamiento", detalló el Cnel. Wilson Flores, Comandante del Valle Bajo.

La "guarida" y los objetos recuperados

Siguiendo la pista de la llave, los efectivos se trasladaron hasta el hospedaje donde se ocultaba el cómplice. Durante la intervención en la habitación, la policía no solo recuperó el celular de la víctima, sino que también encontró diversos objetos de valor cuya procedencia los sujetos no pudieron acreditar, lo que sugiere que el lugar funcionaba como depósito de artículos robados.

Justicia en San Pablo

Tras ser puestos a disposición del Ministerio Público, un juez evaluó las pruebas presentadas y la peligrosidad de los individuos. La resolución fue contundente: detención preventiva inmediata. Los dos hombres ya han sido trasladados a las celdas del penal de San Pablo en Quillacollo, donde esperarán su juicio por robo agravado.

Mira la programación en Red Uno Play