Autoridades Nacionales asisten al Encuentro por el Censo en Cochabamba

El alcalde de La Paz, Iván Arias, llegó anoche al departamento de Cochabamba para participar de la reunión por el Censo, la que desarrollará este viernes 28 de octubre en el Salón Avanti. La autoridad manifestó su posición ante el tema censal y los paros registrados en Santa Cruz.

"Estamos como barco a la deriva, no sabemos la metodología, no sabemos el norte, como se van a organizar los temas, estamos a la deriva, me siento como en el océano. Pero estoy dispuesto a aguantar las embestidas de la improvisación, deberían habernos hecho llegar un programa, no sabía si podíamos traer asesores, yo vine solo. Nuestra propuesta es paz, unidad y censo 2023. No podemos dejar de pensar en Santa Cruz y en el resto del país, hay un movimiento detrás que está esperando una respuesta de esta cumbre", remarcó Arias.