Avistan un grupo de indígenas aislados en el parque Madidi

Bolivia

El pueblo indígena Toromona, que está en aislamiento voluntario, fue identificado en el interior del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.

Los indígenas fueron “avistados” durante una labor de campo de personal del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que realizaba trabajos de campo para la titulación de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de la Central Indígena de Comunidades Tacana II del Río Madre de Dios (Citrmd), según informó la agencia ABI.

En ese sentido, el Gobierno de Bolivia anunció que encarará labores de coordinación con sus similares de Perú y Brasil para proteger a este pueblo indígena. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, señaló que “en la zona se debe determinar un perímetro el cual no tenga ninguna intervención, que no haya el contacto, este trabajo se lo hace con el INRA y, obviamente, no podemos pedirles su opinión porque precisamente la naturaleza de estos (pueblos) es que ellos no sean contactados”.