BCB recalca que están prohibidas las criptomonedas en Bolivia

Bolivia

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este lunes que está prohibido el uso de las de las criptomonedas en el país. Al respecto, el gerente de Entidades Financieras, Sergio Colque, pidió a la población precaución y evitar en caer en estafas.

Añadió que este tipo de transacciones tendrían el objetivo de lavar dinero en las entidades financieras legales, ya que estos recursos podrían provenir del contrabando, el narcotráfico, la pornografía infantil, la venta de órganos, entre otros ilícitos.

“El Banco Central de Bolivia, en protección a la población, mientras no se determine quiénes emiten (estos criptoactivos), cómo se los regulan, cómo se respaldan, ha determinado que no podemos exponer a la población y los tenedores de esos activos sepan que no cuentan con el respaldo del Gobierno ni de las entidades financieras como ha ocurrido en varios lugares”, explicó Colque.