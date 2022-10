Buscan a Claudia Mamani una mujer de 33 años que fue secuestrada por su esposo en Sorata

La Paz

Familiares de Claudia Mamani la buscan desesperadamente, aseguran que fue su esposo y padre de sus cinco hijos, quien con un cuchillo en mano la raptó, cuando ella estaba pastoreando ovejas, en la localidad de Sorata - La Paz.

El abogado, Guido Calcina, defensa legal de la familia de Claudia Mamani, afirmó este martes que, el hecho se suscitó el pasado lunes, cuando ella se encontraba pastoreando ovejas, el sujeto habría amenazado con un cuchillo a la mujer, la arrastró de los cabellos y la subió a un vehículo, llevándola con rumbo desconocido, el hecho fue observado por la madre de la mujer y el hijo mayor de la pareja.

Según la denuncia la mujer era víctima de constantes abusos físicos y psicológicos, en varias oportunidades el hombre de ocupación minero, la golpeó, la amarró y le tapó la boca, tras esos hechos la víctima decidió dejar a su pareja y denunciarlo.

“Mi hija dijo no quiero ir, no quiero ir dijo, pero uno no más él sacó un cuchillo, le puso en el cuello y le dijo te voy a matar”, relató la madre de la víctima quien habría presenciado el momento, en que el sujeto se llevó a su expareja.