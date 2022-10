Cristhian perdió a su madre cuando tenía 8 meses, murió a los 11 años al intentar defender a su familia

El Alto

El hecho se suscitó el pasado domingo, en la zona San Felipe de Seque de la ciudad de El Alto, una pareja de delincuentes ingresó a un domicilio y atacaron a la dueña de casa hasta dejarla postrada en el piso, la golpearon con fieros y le apuntaron con un arma de fuego.

“Sacaron un arma con eso me apuntaron y me amarraron, me taparon la boca, me cubrieron con una mantilla y me apuñalaron del cuello”, contó a Notivisión, la víctima en un relato desgarrador.