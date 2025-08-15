TEMAS DE HOY:
Llegan más de 20 veedores internacionales a Santa Cruz para supervisar las elecciones generales

Seis observadores europeos arribaron este viernes. La APDH destacó su aporte para garantizar transparencia en los comicios.

Naira Menacho

15/08/2025 19:02

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Más de 20 veedores internacionales se encuentran ya en Santa Cruz para supervisar el desarrollo de las elecciones generales. Este viernes arribaron seis observadores más, quienes se sumarán al despliegue en los diferentes recintos electorales.

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), María Inés Galviz, dio la bienvenida a los representantes europeos y destacó la colaboración recibida en anteriores procesos electorales del país.

“Siempre nos han acompañado para que se den unas elecciones limpias y transparentes. Estaremos observando para que se cumpla plenamente la fiesta democrática del país”, señaló Galviz.

