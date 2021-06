Carta de Jeanine Añez al pueblo boliviano a 90 días de su encarcelamiento

Cargando...

Bolivia

La exmandataria del Estado Plurinacional de Bolivia, Jeanine Añez, ha publicado en sus redes sociales una carta dirigida al pueblo boliviano donde expresa la ilegalidad e injusticia que se ha cometido contra su persona, asegurando que el MAS la tiene secuestrada.

En su carta cuenta que está de cumpleaños y que uno de sus hijos irá a verla en compañía de su hermana, quien la cuida a ella desde que su hija fue internada. Expresa en su carta que se siente impotente de no poder estar al lado de su hija, de no saber mucho de ella y de no estar haciendo un seguimiento exhaustivo a su enfermedad y ver cómo está evolucionando.

"El MAS ha decidido que su trofeo de la venganza siga detenida en una cárcel, y aquí estoy, cumpliendo años y 90 días como presa política, y sin poder darle un abrazo a la mujer que me dio todo, sin poder recibir el cariño de los míos", escribió en su carta Jeanine Añez.

La expresidenta Constitucional de Bolivia asegura en su carta que no la van a quebrantar aunque sigan inventándole delitos, dice sentirse orgullosa y tranquila, porque priorizó a Bolivia por encima de su propio futuro.

"Los bolivianos no nos vamos a rendir jamás, no van a poder cambiar la historia, y algún día su maldad tendrá final, y la verdad saldrá a la luz, la historia nos devolverá la libertad y el futuro que podemos construir juntos, será de esperanza, no tengo dudas, porque tengo la fe intacta, la fe en Dios que nos protege y cuida, y en mi pueblo, que ha demostrado cientos de veces que le dará batalla a los autoritarios para recuperar su democracia. Que Dios bendiga a Bolivia y al pueblo Boliviano", concluyó su carta.