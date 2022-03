Caso Arquitecto: Suspendieron el inicio del juicio oral de los cuatro acusados de asesinato

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Este miércoles, en el Tribunal Departamental de Justicia se suspendió el inicio del juicio oral contra los cuatro acusados de matar al arquitecto Ariel Rodríguez en 2020. La razón fue la falta de testigos para declarar en el caso. La nueva fecha se fijó para el 11 de abril, a las 11:30.

"El mismo no pudo efectivizarse por la ausencia de testigos fundamentales. Afortunadamente, el Tribunal ha determinado una suspensión por un corto periodo, de 2 semanas y media. El 11 de abril, nuevamente, estamos convocados y apercibidos por el presidente del Tribunal de no faltar", comentó Rolando Ramos, abogado de la familia de la víctima.

El hecho aún se encuentra en etapa de investigación y se aguardan los resultados de ADN, realizados en Argentina, para confirmar la identidad de la víctima. Luego de asesinarlo, lo desmembraron y sus restos fueron calcinados casi en su totalidad.

"Es una pericia genética para determinar que los restos encontrados corresponden efectivamente al arquitecto", explicó Ramos.

Los acusados son Edwin C.B., Lucio A.M., Brayan Q.B. y Erika Beatriz V.G., que tienen entre 22 y 32 años. El primero fue excuñado de Rodríguez y es sindicado de ser el autor intelectual y material del crimen. Los otros tres son personas muy cercanas a Edwin; a Lucio lo conoció en la cárcel cuando estuvo recluido por intentar matar a la madre de sus hijos, Brayan es su primo y quien habría botado los restos de Ariel; y Erika Beatriz, su comadre y para quien habrían alquilado la viviendo donde lo mataron.

En ese sentido, la familia de Ariel Rodríguez pide la pena máxima de 30 años de cárcel para los cuatro acusados de asesinarlo y no aceptará el sometimiento al proceso abreviado de uno de los implicados.

"Que los jueces den la pena máxima a todos sin excepción, es lo que nosotros pedimos como familia. Uno quiere irse a proceso abreviado y nosotros no queremos, porque son solo 15 años; queremos que pague los 30 años, porque él fue quien botó los restos de Ariel en diferentes lugares", demandó Mayumi Luizaga, la viuda de Ariel.

La familia señaló que peregrinan por justicia hace casi dos años, pero hasta la fecha no hay avance en el caso. Asimismo, la madre de Ariel pide celeridad en el caso y que lo único que quiere es darle cristiana sepultura para que pueda descansar en paz, pues sus restos continúan en el IDIF.

"En vano caminamos, ayúdenme. Quiero enterrar a mi hijo. Hasta cuándo no va a descansar mi hijo. Un año y seis meses son", lamentó.

Ariel desapareció el 23 de octubre de 2020, salió en su camioneta para una reunión laboral, pero no volvió a su casa en Pacata. Dejó a su pareja en estado de gestión. Cinco meses después, el 19 de marzo de 2021, descubrieron que fue brutalmente asesinado por Edwin C.B., ex cuñado del arquitecto, y Lucio A.M., que lo descuartizaron e incineraron en una vivienda de Chacacollo, camino a Sacaba.

El cruel asesinato se dio por una “venganza”, debido a que Ariel, único hijo varón de tres hermanos, se opuso a la relación de su hermana con Edwin (quien tiene antecedentes por intentar matar a su ex pareja), el joven arquitecto sabía que su ex cuñado estuvo en prisión y quiso proteger a su hermana de este potencial feminicida, pero la joven decidió iniciar una relación sentimental que acabó después de casi un año.