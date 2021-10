Caso Arquitecto: Un año de luto y dolor

Sacaba, Cochabamba

El pasado sábado 23 de octubre la familia realizó una misa, conmemorando un año de la muerte del arquitecto Ariel Rodríguez Orellana. La celebración eucarística se hizo en inmediaciones de una urbanización de Chacacollo, donde hallaron los restos óseos del joven, en Sacaba.

La familia de Ariel no volvió a ser la misma desde su muerte, primero vivieron la incertidumbre de no saber qué había pasado con él, desde que desapareció el 23 de octubre de 2020, cuando salió de su vivienda en su camioneta a una reunión laboral, pero no volvió más.