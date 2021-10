Caso nombramientos ilegales: arraigo para el ex alcalde José María Leyes y la ex intendenta Luz Rojas

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Determinan arraigo para el ex alcalde José María Leyes y la ex intendenta Luz Rojas por el caso de nombramientos ilegales, ambas autoridades están prohibidos de salir del país, además deben presentarse cada 15 al Ministerio Público.

La denuncia se realizó el 30 agosto de 2017, José Luis Garnica Padilla presentó una denuncia contra Leyes y Rojas, refiriendo que Rojas no cumplía con los requisitos exigidos por el manual de funciones del municipio, ya que no tenía título a nivel licenciatura y menos una antigüedad de 3 años.

El director de Asuntos Judiciales de la Alcaldía, Oliver Alvis, indicó que el municipio busca la detención de Leyes. La ex autoridad tiene otros dos procesos por nombramientos ilegales, uno de ellos implica a Leyes y la ex directora de Género Generacional Andrea García, mientras que el tercero al ex alcalde y al ex vocero municipal Álex Contreras.