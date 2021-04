Central campesina y Comité Cívico de Eterazama "resuelve" expulsar a una familia y expropiar su casa

Cochabamba, Bolivia

La disputa familiar por una casa en una zona comercial de Eterazama, en el Trópico pasó de la vía judicial a ser determinada por la Central de Campesinos, el Comité Cívico, Juventudes de dicho municipio y otras organizaciones que "resolvieron expulsar" a una de las partes y expropiar el 50 % de su propiedad a favor del Comité Cívico por "incumplimiento de normas estrictas que representan el derecho a la vida".

La propiedad es disputada por dos hermanos, uno de ellos fallecido. Los afectados piden la intervención de las autoridades judiciales y la policía. La familia Vergara Chirino expulsada, en la que existe una mamá joven con un bebé, pide ayuda a la Defensoría del Pueblo y a las autoridades.

Los afectados denunciaron, en las redes sociales, que tuvieron que esconderse tras sufrir agresiones físicas y psicológicas por parte de varios comunarios que alegaron que en el lugar “manda la justicia orgánica”.

La Central Campesina notificó que “el 50 por ciento de la propiedad en disputa será administrada por parte del Comité Cívico a favor de la población de Eterazama”. En tanto, determinaron la expulsión de la familia por “incumplimiento de normas estrictas que representan al derecho de la vida e incumplimiento de la función social hacia la población”.

El Dirigente Delfín Olivera, Dirigente de la Central de Eterazama, indicó que invitó a conciliar a las partes en conflicto, señaló que la familia fue quien agredió a las personas del Cabildo.

“No me encontraba durante el cabildo, no debería haber este tipo de altercados, la justicia ordinaria debería definir (…) No quisiera meterme mucho en el tema, ellos no vivían aquí, no sé porque aparecen”, dijo Olivera en contacto telefónico con la Red Uno.