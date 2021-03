Choferes del transporte público aseguran que no van adquirir el SOAT 2021

La Paz-Bolivia

Ismael Fernández, secretario Ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, reiteró que los choferes afiliados a este gremio no adquirirán el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2021 ya que no reactivaron en su totalidad sus actividades laborales debido a la pandemia del coronavirus.

Por lo tanto, afirmó que el gobierno central hasta la fecha no planteó propuestas para reactivar la economía del transporte público, a pesar que el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, se comprometió a sostener encuentros para buscar soluciones a sus demandas.

“El tema económico afectó totalmente al transporte, en esta pandemia durante siete meses el transporte público no prestó servicios y de donde sacaríamos plata para poder adquirir un nuevo SOAT. No es que no queremos, no tenemos la posibilidad de comprar el seguro” aseveró.