Choquehuanca: "Debemos dignificar la justicia y devolver la ética a la política"

Este 6 de agosto en el que Bolivia cumple 196 años de Independencia, el Vicepresidente del Estado, David Choquehuanca se dirigió al país en un discurso en el que convocó a dignificar la política y la justicia.

"Nuestra vocación de servir al pueblo nos convoca a dignificar la política, la justicia y el servicio público, nuestros pueblos no son corruptos, tenemos que aprender de ellos (…) En el país estamos trabajando para dignificar cada vida humana, dignificar la justicia, devolver la ética a la política, dignificar nuestra instituciones y preservar nuestra diversidad plurinacional ", dijo en su alocución en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Choquehuanca señaló que lo que proponen como Gobierno es lograr obtener una justicia sin corrupción.

Con relación a la democracia, la autoridad gubernamental dijo que vital el lograr acuerdos.

"La democracia es ponernos de acuerdo, si no somos capaces de lograr acuerdos con consensos, es porque no convencemos o no tenemos razón, es ahí donde la Patria se pone en riesgo, cuando se busca vencer en lugar de convencer", señaló.