Circula audio en redes que involucra al constructor del 'tren bala' con concejal y diputado del MAS, él asegura que fue "montado"

Cochabamba, Bolivia

El constructor del tren bala del presentado en el Parque de la Integración negó haber tenido contacto con el diputado del MAS, Héctor Arce, o algún abogado sobre la denuncia que hizo a Emavra de no haberle pagado por el proyecto construido. Además, dijo que el audio que circula en redes sociales es montado y manipulado.

Comentó que el diputado Arce actuó por voluntad propia al presentar denuncia contra el gerente de Emavra y el alcalde Manfred Reyes Villa, debido a que nunca habló con él.

Con quien sí tuvo contacto, en una oportunidad, es la concejal Silvia Soliz. Le pidió que se reúnan, pero el encuentro no se concretó y tampoco volvió a comunicarse con ella.

"Sí me llamó, me dijo que me reúna con ella, pero tener contacto y contarle sobre toda la situación, nada. No me reuní con ella, no fui, no hablé, solamente fue por una llamada", dijo el constructor.