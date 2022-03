Concejo Municipal de Potosí declaró “Huésped Grata” a Amparo Carvajal

Cargando...

Potosí, Bolivia

La presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal fue declarada “Huésped Grata” por el Concejo municipal de Potosí en reconocimiento a su arduo trabajo en defensa de los derechos humanos.

La concejala Mirtha Guzmán destacó la lucha incansable de Carvajal por velar de los sectores más desprotegidos del país, además de los presos políticos. A la vez, indicó que pocas mujeres entregaron su vida por la defensa de los derechos humanos en diferentes circunstancias.

“Nos referimos que hace 45 años estuvo presente en las diferentes movilizaciones que demandaron respeto a los derechos humanos de los presos políticos; acompañó las marchas de los indígenas de las tierras bajas en defensa de su territorio y lo hizo con la misma convicción con la que ahora defiende la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia”, argumentó la autoridad.

Esta declaratoria surge a solicitud de la del Concejo Municipal, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Potosí y otras instituciones. La sesión del pleno del Concejo se desarrolló el viernes.

Tras recibir la distinción, Carvajal agradeció por el reconocimiento y resaltó que la historia debe enseñar a la población a ser libres. Recordó que hace más de 50 años inició su camino en la defensa de los derechos humanos.

“La historia no es para quedarnos en ella. La historia es para mejorarla. Y ver más de 213 años de República, 15 años de este nuevo Estado Plurinacional. Tenemos que decir por qué no estamos más unidos, por qué no somos mejores”, afirmó.

En los últimos meses, Carvajal fue asediada y amedrentada por militantes del Movimiento al Socialismo y las mismas autoridades de gobierno. Incluso rechazaron que defienda a la expresidenta Jeanine Áñez que se encuentra recluida desde marzo de 2021.