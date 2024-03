Santa Cruz, Bolivia

En medio de un enfrentamiento legal, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra afirmó su posición respecto al mercado Mutualista, considerándolo un bien municipal. El alcalde Jhonny Fernández reiteró su compromiso con la legalidad al afirmar que no firmará nada que vaya en contra de la ley.

El conflicto se intensificó cuando la familia Crapuzzi, indicó que es la supuesta propietaria de los predios, presentó un folio original que, según su defensa legal, demuestra su derecho de propiedad sobre los terrenos en cuestión.

“Los terrenos que son públicos hay que defenderlos, protegerlos”, afirmó el burgomaestre cruceño. “En estos momentos estamos en proceso judicial, quiero decirles que el juez me ordenó para que yo emita plano, primero que yo no voy a hacer caso y se lo digo de frente, porque primero que me traigan sus papeles originales y sino no hay nada”.