Madre de hombre acuchillado por su esposa niega que este haya intentado abusar de su hijo

Santa Cruz, Bolivia

En una entrevista en el programa ‘El Mañanero’, Isabel López, madre de José Diego López Saucedo, quien falleció tras recibir una puñalada en el pecho, negó rotundamente las acusaciones de que su hijo intentara abusar de su nieto de 4 años. López apuntó directamente a la pareja de su hijo como la presunta autora del crimen y reveló escalofriantes detalles sobre la relación conflictiva entre ambos.

Isabel manifestó indignación ante las acusaciones vertidas contra su hijo y acusó a su nuera de inventar “semejante barbaridad”. Según la mujer, su hijo había sido siempre el principal cuidador de su nieto desde su nacimiento, desacreditando así las acusaciones de abuso. “¿Cómo van a decir que mi hijo intentó violar a su hijo? ¡Eso es mentira! Él cuidó de su hijo desde que nació. ¿Cómo va a mentir esta señora con semejante barbaridad? Estaba borracha. En el teléfono de mi hijo está registrado que él llamó a su vecino, que vive al frente, para ir a trabajar. Él iba a irse a Chile ayer para trabajar. Tenía todo listo, y ella, la presunta agresora, no quería darle sus documentos para que se fuera”, manifestó la madre del ahora fallecido.

Además, la madre de la víctima reveló detalles sobre la relación entre su hijo y su pareja, destacando que esta última constantemente amenazaba con matar a su hijo. López relató momentos en los que la presunta agresora expresaba deseos de asesinar a su hijo, incluso hasta su nieto.

“Hace meses atrás yo no lo tomé en serio cuando ella me dijo, a veces quisiera tener un cuchillo y matarlo a su hijo, la verdad que a veces los odio. ¿Por qué hija? Si vos no lo quieres a mi hijo, entonces déjalo", le respondí. "Es por este niño que no lo dejo porque a cada rato está mi papá, mi papá, y yo no entendía, no me daba cuenta de la magnitud del daño porque mi hijo me decía ‘si yo le contara, usted no me creería a mí’, porque más le cree a ella”, contó.

“ Mi corazón está roto”, me decía mi nieto. “¿Por qué, mi hijito?”, le pregunté. “Porque extraño a mi papá. Mi mamá lo botó de nuevo de la casa. Quiero verlo a mi papá, pero mi mamá dice que lo va a matar con un cuchillo”. “El niño no quería ir con su madre porque decía que ella le pegaba con el cable ”, agregó.

Durante la entrevista, Isabel lamentó no haber tomado en serio las amenazas de la pareja de su hijo anteriormente, reconociendo que no entendía la magnitud del daño que esta persona podría causar. La progenitora de Diego también compartió el doloroso testimonio de su nieto, quien expresaba extrañar a su padre y temer por su vida debido a las amenazas de su madre.

“Ella lo amenazaba todo el tiempo. Los amigos de mi hijo no me van a dejar mentir que él una vez llegó con heridas en el brazo porque ella le metió un cuchillo. Mi hijo no la denunció porque ella le decía que no lo iba a dejar ver a su hijo; incluso ella decía que le daban ganas de matar a su hijo porque se parecía a su padre. El único pecado que cometí fue querer a esta mujer y abrirle las puertas de mi casa. No la odio a pesar del daño que me ha hecho. Confío en el fiscal, Néstor Torrez. Espero que él sepa hacer bien su trabajo y no denigren más la memoria de mi hijo otros medios de comunicación”, continuó.

Isabel, mamá de Diego, dijo: “Yo, como madre, no voy a pedir justicia. Solamente quiero que se llegue a la verdad de los hechos sin denigrar la imagen de nadie. No le voy a echar flores tampoco a mi hijo, porque las peleas eran entre ellos, pero él a mí no me venía a contar. Solamente me decía que estaba cansado de esa situación. A veces me dan ganas de morirme, me contaba".

López subrayó: “Solo quiero que se llegue a la verdad de los hechos y que no ensucien más la memoria de mi hijo, como lo están haciendo algunos medios que están diciendo que lo liberen, que lo mató en defensa propia. Eso es mentira. Hacía 15 minutos antes de que ocurriera, mi hijo habló con su amigo para ir a trabajar. Incluso estaba con su ropa de trabajo. En las cámaras se observa cómo ella entraba y salía preocupada. Al parecer, ya lo había matado”.

“Cuando me avisaron, llegué a la casa. Ella me dijo: ‘Diego intentó violar a mi hijo’. ¿Qué le respondí? Y le pregunté a mi nieto: ‘¿Qué te hizo Diego?’ ‘Nada, estaba discutiendo con mi mamá y mi mamá le metió el cuchillo a mi papá y lo mató’, gritaba mi nieto”, añadió Isabel.

Finalmente, Isabel, entre lágrimas, concluyó diciendo: “Lo último que me dijo mi hijo fue que me quería, que estaba cansado, porque ella no dejaba que él se acercara a mí ni que hablara conmigo. No quería que viéramos a mi nieto”.