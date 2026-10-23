Conozca las nuevas tarifas transitorias para viajes interdepartamentales desde Cochabamba

La ATT instaló letreros informativos con los precios mínimos y máximos para evitar cobros excesivos tras los cambios en el costo del combustible. Pese a los ajustes, las empresas buscan mantener pasajes accesibles ante la baja afluencia de pasajeros.
22/10/2026 22:41
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Si tiene planificado viajar al interior del país en los próximos días, es fundamental que revise las tarifas oficiales para no pagar más de lo establecido. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) procedió a la instalación de letreros informativos en distintos puntos estratégicos de la Terminal de Buses de Cochabamba, donde se detallan las tarifas transitorias mínimas y máximas vigentes para el transporte interdepartamental.
La medida surge tras los recientes ajustes derivados de la eliminación de la subvención al diésel, con el objetivo de brindar certidumbre al usuario y evitar especulaciones o cobros arbitrarios por parte de las empresas de transporte.
Tarifario oficial por destinos (Desde Cochabamba)
Los costos varían dependiendo del tipo de servicio (bus Normal, Semicama o Cama) y el nivel de comodidad elegido por el pasajero:
La Paz
Bus Normal: desde Bs 55 hasta Bs 99
Bus Semicama: desde Bs 78 hasta Bs 138
Bus Cama: desde Bs 120 hasta Bs 200
Santa Cruz (por Carretera Nueva)
Bus Normal: desde Bs 70 hasta Bs 122
Bus Semicama: desde Bs 92 hasta Bs 169
Bus Cama: desde Bs 148 hasta Bs 247
Santa Cruz (por Carretera Antigua)
Bus Normal: desde Bs 87 hasta Bs 143
Bus Semicama: desde Bs 106 hasta Bs 193
Bus Cama: desde Bs 162 hasta Bs 279
Oruro
Bus Normal: desde Bs 29 hasta Bs 58
Bus Semicama: desde Bs 36 hasta Bs 76
Bus Cama: desde Bs 85 hasta Bs 128
Sucre
Bus Normal: máximo Bs 127
Bus Semicama: desde Bs 78 hasta Bs 166
Bus Cama: desde Bs 148 hasta Bs 259
Potosí
Bus Normal: máximo Bs 117
Bus Semicama: desde Bs 106 hasta Bs 174
Bus Cama: desde Bs 162 hasta Bs 251
Tarija
Bus Normal: desde Bs 155 hasta Bs 247
Bus Semicama: desde Bs 190 hasta Bs 332
Bus Cama: desde Bs 288 hasta Bs 483
Uyuni
Bus Normal: desde Bs 95 hasta Bs 189
Bus Semicama: desde Bs 141 hasta Bs 274
Bus Cama: desde Bs 211 hasta Bs 393
Durante las últimas horas se ha reportado una reducida cantidad de viajeros en los pasillos de la terminal. Operadores y boleteras explicaron que están intentando ofertar los precios más estables dentro del rango permitido para incentivar el flujo de pasajeros hacia el interior del país.
Recomendación para el usuario: Antes de comprar su boleto, verifique la lista expuesta por la ATT en la terminal. Ninguna empresa puede cobrar por encima de la tarifa máxima señalada para el tipo de bus elegido. En caso de sobreprecios u otras irregularidades, se puede sentar la denuncia en la oficina de la ATT ubicada dentro de los mismos predios.
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