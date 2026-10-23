Conozca las nuevas tarifas transitorias para viajes interdepartamentales desde Cochabamba

Si tiene planificado viajar al interior del país en los próximos días, es fundamental que revise las tarifas oficiales para no pagar más de lo establecido. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) procedió a la instalación de letreros informativos en distintos puntos estratégicos de la Terminal de Buses de Cochabamba, donde se detallan las tarifas transitorias mínimas y máximas vigentes para el transporte interdepartamental.

La medida surge tras los recientes ajustes derivados de la eliminación de la subvención al diésel, con el objetivo de brindar certidumbre al usuario y evitar especulaciones o cobros arbitrarios por parte de las empresas de transporte.

Tarifario oficial por destinos (Desde Cochabamba)

Los costos varían dependiendo del tipo de servicio (bus Normal, Semicama o Cama) y el nivel de comodidad elegido por el pasajero:

La Paz Bus Normal: desde Bs 55 hasta Bs 99 Bus Semicama: desde Bs 78 hasta Bs 138 Bus Cama: desde Bs 120 hasta Bs 200

Santa Cruz (por Carretera Nueva) Bus Normal: desde Bs 70 hasta Bs 122 Bus Semicama: desde Bs 92 hasta Bs 169 Bus Cama: desde Bs 148 hasta Bs 247

Santa Cruz (por Carretera Antigua) Bus Normal: desde Bs 87 hasta Bs 143 Bus Semicama: desde Bs 106 hasta Bs 193 Bus Cama: desde Bs 162 hasta Bs 279

Oruro Bus Normal: desde Bs 29 hasta Bs 58 Bus Semicama: desde Bs 36 hasta Bs 76 Bus Cama: desde Bs 85 hasta Bs 128

Sucre Bus Normal: máximo Bs 127 Bus Semicama: desde Bs 78 hasta Bs 166 Bus Cama: desde Bs 148 hasta Bs 259

Potosí Bus Normal: máximo Bs 117 Bus Semicama: desde Bs 106 hasta Bs 174 Bus Cama: desde Bs 162 hasta Bs 251

Tarija Bus Normal: desde Bs 155 hasta Bs 247 Bus Semicama: desde Bs 190 hasta Bs 332 Bus Cama: desde Bs 288 hasta Bs 483

Uyuni Bus Normal: desde Bs 95 hasta Bs 189 Bus Semicama: desde Bs 141 hasta Bs 274 Bus Cama: desde Bs 211 hasta Bs 393



Durante las últimas horas se ha reportado una reducida cantidad de viajeros en los pasillos de la terminal. Operadores y boleteras explicaron que están intentando ofertar los precios más estables dentro del rango permitido para incentivar el flujo de pasajeros hacia el interior del país.

Recomendación para el usuario: Antes de comprar su boleto, verifique la lista expuesta por la ATT en la terminal. Ninguna empresa puede cobrar por encima de la tarifa máxima señalada para el tipo de bus elegido. En caso de sobreprecios u otras irregularidades, se puede sentar la denuncia en la oficina de la ATT ubicada dentro de los mismos predios.