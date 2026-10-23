¡Vacunación gratuita para mascotas! Conozca los puntos habilitados este 24 y 25 de octubre en Santa Cruz

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra coordina la realización de una jornada de inmunización antirrábica gratuita destinada a perros y gatos durante los días sábado 24 y domingo 25 de octubre. Esta iniciativa busca consolidar la protección sanitaria en los 15 distritos municipales para garantizar el bienestar de los animales y de toda la comunidad.

En el Centro de Salud Virgen de Cotoca, la atención estará disponible desde las 08:30 hasta las 15:30 horas. Por su parte, los puestos vinculados al Centro de Salud San Carlos recibirán a las mascotas entre las 08:00 y las 14:00 horas.

Distribución de puntos de atención

Para facilitar la llegada de los vecinos, la campaña abarcará múltiples puntos de vacunación distribuidos estratégicamente en la red urbana. A continuación, se detallan algunos de los lugares habilitados según la zona correspondiente:

Centro de Salud Virgen de Cotoca: CS. V de Cotoca, Plazuela San Jorge, Parque 18 Nov. Mangales, Colegio Isuto, B/15 de Julio, Radial 27 (4to anillo), Cancha Los Tigres, Bomba de Agua, Colegio Ovidio S. e Iglesia Inmaculada.

Centro de Salud San Carlos: C.S. San Carlos, Mercado Belen, Zoológico Municipal, Mercado 12 de Octubre, Parque Nazaret, Le Mans, Rotonda, Plaza atrás de la Red, Plaza frente al Colegio 9 de Abril, Villa 1ro de Mayo, Barrio Guapay y Plan 3000.

Distrito Municipal 9: UV 131: Punto C.S. Las Américas, Punto Colegio Las Américas, Punto Surtidor Ruta Gas, Punto Colegio Paraíso y Punto Mercado Paraíso. UV 132: Colegio Sarah Guardia y Plaza Toborochi. UV 133: Cancha San Silvestre, Mercado Hidalgo, Coliseo Las Américas y Plaza El Pantanal. UV 134: Colegio República de Colombia, Plaza Comarapa y Mercado del Pescado. UV 186: Colegio San Jorge y Cancha La Amistad. UV 187: Farmacia Sagrado Corazón de Jesús y Licorería Mary. UV 188: Colegio Honorato Mejía y Plaza El Trigal. UV 297: Parada de Trufis B. Canaan. UV 397: Kiosco B. 6 de Agosto y Pensión B. 6 de Agosto.



Los organizadores recuerdan a los propietarios la importancia de acudir a los puestos habilitados más cercanos con sus animales adecuadamente sujetados. La participación oportuna asegura que las mascotas se mantengan sanas y permite mantener a la población resguardada contra la rabia.