¡Vacunación gratuita para mascotas! Conozca los puntos habilitados este 24 y 25 de octubre en Santa Cruz

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra impulsa esta jornada gratuita para proteger la salud de las familias.
22/10/2026 22:19
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El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra coordina la realización de una jornada de inmunización antirrábica gratuita destinada a perros y gatos durante los días sábado 24 y domingo 25 de octubre. Esta iniciativa busca consolidar la protección sanitaria en los 15 distritos municipales para garantizar el bienestar de los animales y de toda la comunidad.
En el Centro de Salud Virgen de Cotoca, la atención estará disponible desde las 08:30 hasta las 15:30 horas. Por su parte, los puestos vinculados al Centro de Salud San Carlos recibirán a las mascotas entre las 08:00 y las 14:00 horas.
Distribución de puntos de atención
Para facilitar la llegada de los vecinos, la campaña abarcará múltiples puntos de vacunación distribuidos estratégicamente en la red urbana. A continuación, se detallan algunos de los lugares habilitados según la zona correspondiente:
Los organizadores recuerdan a los propietarios la importancia de acudir a los puestos habilitados más cercanos con sus animales adecuadamente sujetados. La participación oportuna asegura que las mascotas se mantengan sanas y permite mantener a la población resguardada contra la rabia.
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