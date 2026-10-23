Alcaldía fijará por decreto el precio del turril de agua en Bs 11,95 tras estudio técnico de Semapa

El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) presentó un informe técnico pormenorizado que establece que el costo real del turril de agua puesto en domicilio —especialmente en la zona sur— no debe superar los 11,95 bolivianos. La Alcaldía de Cochabamba anunció que promulgará un decreto municipal para hacer obligatorio este precio máximo a partir de este lunes.

El gerente general de Semapa, Luis Prudencio, explicó que la estructura de costos contempla todas las variables operativas: el precio del diésel, las distancias de recorrido, los repuestos y una estimación del 13% de pérdida de agua durante el transporte (alrededor de 2.000 litros por cisterna de 15.000 litros).

"Hemos determinado que el precio por turril, con una utilidad del 20%, es de 11,95 bolivianos. Un transportista que realiza cinco viajes al día puede ganar más de 26.000 bolivianos al mes, ya descontando la cuota financiera. Cobrar 25 o 30 bolivianos, como venían haciendo algunos cisterneros particulares, es exagerado e injustificado", aseveró Prudencio.

Regulaciones, sanciones y respaldo vecinal

Desde el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) confirmaron que el decreto municipal fijará el precio tope tanto para la empresa pública como para las asociaciones privadas de cisterneros, estableciendo además sanciones para quienes incumplan la norma.

El director de Comunicación del GAMC, Juan José Ayaviri, señaló que el decreto busca frenar la especulación. "Cualquier desacato a las normas es sancionable. Se están elaborando los mecanismos legales para garantizar que no se atente contra la economía de la población", indicó.

Dirigentes vecinales expresaron su satisfacción con el estudio de costos y se comprometieron a socializar la medida entre los habitantes para exigir el cobro justo. "Tenemos que imponer lo que es correcto y está de acuerdo a la realidad, no el capricho de los cisterneros", manifestaron representantes locales.

Cisterneros rechazan la tarifa y denuncian trabas para cargar agua

Por su parte, la Asociación de Cisterneros rechazó el precio fijado por la municipalidad y aseguró que sus afiliados cobran entre 20 y 25 bolivianos debido al alto consumo de combustible que implica distribuir el agua casa por casa en la zona sur.

"El estudio de la Alcaldía dice que gastamos cinco litros por reparto, pero nosotros no vamos de un punto a otro recto; recorremos manzano por manzano para vender los 50 o 60 turriles que cargamos. El desplazamiento desde la zona norte encarece el servicio", sostuvo Ronald Pabón, representante del sector.

Asimismo, los transportistas denunciaron que SEMAPA les emitió un comunicado prohibiéndoles cargar agua en las pipetas municipales a menos que cuenten con una autorización firmada por dirigentes u OTBs, medida que calificaron como un intento de monopolizar la distribución del líquido elemental.