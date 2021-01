Copa: 'Empecé mi carrera en el MAS, pero como decía el Mallku, hay que ser fiel al pueblo'

Cargando...

"Este paso que he dado ha sido muy duro para mí, he empezado mi carrera política en el MAS, pero como lo decía el Mallku (Felipe Quispe), hay que ser fiel al pueblo", aseveró la candidata a la Alcaldía de El Alto por 'Jallalla La Paz', Eva Copa después de conocer los resultados de la primera encuesta previa a las elecciones subnacionales, la cual arrojó su favor 66.4% de la preferencia electora.

La ex asambleísta indicó que el apoyo que recibe es una respuesta a su trabajo en el Legislativo durante el cuestionado Gobierno de Jeanine Áñez.

"He estado con mi pueblo en momentos muy duros como lo ocurrido en Senkata",

Copa, que se alejó del Movimiento al Socialismo (MAS) por no ser considerada en los cuadros de candidatos, dijo que "no estaré subordinada a unas cuantas personas del MAS" y dijo que fue "una gran decepción que dirigentes que no decían nada cuando pasamos momentos duros en nuestro país, ahora se hayan atribuido a la elección de candidatos".

"Tienen que reflexionar en las actitudes que se están tomando, el proceso de cambio no es de unos partidos, de unas cuantas personas, el proceso de cambio es del pueblo, de la ciudad de El Alto cuando se empezó con la lucha, eso se lo ha ganado a pulso", dijo la candidata.

Sobre la forma de gobernar, en caso de que sea elegida alcaldesa, anticipa que se trabajará en torno a las necesidades que tiene El Alto en servicio público y de necesidades básicas como el acceso al agua potable y la electricidad, además de gestionar convenios con la empresa privada que permita la generación de empleo.