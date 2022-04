Denuncian presunta negligencia médica, tras la muerte de una niña de 4 años

La Paz

Una madre se apersonó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), para denunciar un presunto caso de negligencia médica tras la muerte de su pequeña niña, quien habría sido atendida por una tos leve en un centro de salud ubicado en la zona Chijini, el médico y la enfermera presuntamente proporcionaron a la menor un medicamento que no era el adecuado, por lo que provocó su fallecimiento.

La abogada Jenny Viscarra, informó que la menor de 4 años, fue llevada al centro de salud, para recibir una medicación contra la tos, sin embargo, habrían confundido el medicamento, por lo que minutos después salió del lugar, convulsionó y falleció.

La abogada afirmó que el médico y la enfermera se encuentran en la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en calidad de aprehendidos, ambos fueron puestos en conocimiento del fiscal asignado al caso.

La madre desconsolada, pidió justicia afirmó haber visto un supuesto cambio de medicamento, el mismo habría sido aplicado a su hija.

“Pido por favor que se toquen el corazón como madre, hay mujeres que sentimos ese dolor en el alma, pido justicia yo vi como a mi hija le cambiaron de medicamento, como yo no soy doctora no sabía cómo reclamar, me mataron en vida, pido que se haga justicia”, manifestó la madre.

La progenitora afirmó que busca que el médico y la enfermera no vuelvan a causar un presunto daño a la población.

“Se que no me devolverán a mi hija, pero quiero que esta gente que no quiere trabajar y no tiene cariño para los enfermos, dejen de hacerlo y no hagan daño, por favor yo quiero justicia”, agregó la madre.