Diputado Arce: “Juro ante Dios que no le toque ni un pelo a la parlamentaria”

Cochabamba, Bolivia

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce, contó que diputados de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), intentaron tomar de forma violenta la testera donde se encontraba el Presidente Luis Arce.

“Yo vi bajar rápidamente a la Diputada Tatiana Áñez, me dirijo al lugar y me paro delante de ella (…) Querían evitar el discurso del Presidente Arce, nosotros sabíamos esto, me quedé quieto para que no siga avanzando, ella me estranguló y me arañó (…) Los diputados de CC y Creemos son agresivos y racistas (…) No estamos en la cancha, en el estadio Félix Capriles, no estás en un corral de cabras”, señaló el diputado.