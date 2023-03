Don Jaime tiene 78 años y utiliza una carretilla para ofrecer las casas para perros que fabrica

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Este jueves en Emprendedores Notivisión conoceremos la historia de Jaime Barral, un señor de 78 años que se gana la vida vendiendo casas para perros. Sin embargo, este no es un trabajo sencillo ya que todos los días debe salir empujando su carreterilla para vender tan solo una de sus creaciones.

Conocimos su historia a través de redes sociales donde un joven publicó una imagen del señor Jaime y así pudimos llegar hasta su domicilio en la zona de Satélite Norte. Él le agradece y lo invita a visitarlo. “Joven un saludo grande y un abrazo, me ha hecho un favor, si no estuviera con mis casitas amontonadas”, expresó.

Don Jaime padece de Diabetes y pese a ello todos los días se despierta a las 5:00 de la mañana para comenzar a trabajar en su emprendimiento. Él nos contó que decidió comenzar a fabricar casas para perros luego de que perdiera su trabajo como chofer de camión.

Fue su vecina, Rosa, la que le proporcionó madera de pino para que pueda dedicarse a la carpintería. "Ella me dijo: 'Don Jaime aquí hay madera, te voy a regalar (...) comience va poder'", nos relató.

Su esposa, Petrona, entre lágrimas relata lo duro que es ver a su esposo caminar durante horas bajo el sol, arrastrando su carretilla para vender una sola casa.

"Me duele nuestra situación, porque a veces no tenemos ni para comprar una tableta para él ya que a veces se le baja su azúcar (...) Me da pena que el vaya con la carretilla, por ahí se me cae", dijo bastante afligida.

Pide ayuda a la población para poder conseguir herramientas; además de, una motochata y así poder transportar más de una casita, que vende a 150 bolivianos.

Las personas que deseen colaborar o adquirir una de las casas para perros que construye don Jaime pueden comunicarse al 678 41 637 – 613 79 092.